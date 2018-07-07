Ещё
Бедствие в Сочи: экстремальные условия для сборной России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ЕС опубликовал решение о санкциях против РФ
ЕС опубликовал решение о санкциях против РФ

Бедствие в Сочи: экстремальные условия для сборной России 

Рамблер 7 июля 2018
Стихия создала большие проблемы для движения транспорта, а соперники российской команды даже были вынуждены перенести свою тренировку.
1/13  Встреча в Сочи российской и хорватской национальных сборных по футболу, которая решит, кто выйдет в полуфинал ЧМ-2018, пройдет в непростых условиях.
Фото:
2/13  Вчера на город обрушился сильнейший ливень, в результате которого по некоторым его улицам приходилось перемещаться вплавь.
Фото:
3/13  Фото и видео происходящего появились в соцсетях.
Фото:
4/13  Больше всего пострадал Адлер, особенно район вокзала. Возникли сложности и в аэропорту.
Фото:
5/13  Накануне вечером было задержано четыре и отменено семь рейсов.
Фото:
6/13 
Фото:
7/13 
Фото:
8/13 
Фото:
9/13 
Фото:
10/13 
Фото:
11/13 
Фото:
12/13 
Фото:
13/13 
Фото:
«Сборную России встречает ураганный дождь!) Футбольное поле размыто, игра будет жаркой», — написала одна из жительниц Сочи в Инстаграме.
Комментарии155
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитая балерина трагически погибла в Петербурге14
ЦРУ рекомендовали обновить карту РФ95
Знаменитая балерина трагически погибла в Петербурге5
Туристка пожаловалась на отдых в Египте и села в тюрьму13
Киркорова высмеяли за фото в плавках12
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
02:55
Первая жертва «Новичка»: отравившаяся британка скончалась
Происшествия Другое
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение