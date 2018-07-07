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Бедствие в Сочи: экстремальные условия для сборной России
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Бедствие в Сочи: экстремальные условия для сборной России
Рамблер
7 июля 2018
Комментарии
155
Стихия создала большие проблемы для движения транспорта, а соперники российской команды даже были вынуждены перенести свою тренировку.
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Встреча в Сочи российской и хорватской национальных сборных по футболу, которая решит, кто выйдет в полуфинал ЧМ-2018, пройдет в непростых условиях.
Фото:
@gk_news
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Вчера на город обрушился сильнейший ливень, в результате которого по некоторым его улицам приходилось перемещаться вплавь.
Фото:
@yugra13
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Фото и видео происходящего появились в соцсетях.
Фото:
@_.pomawka._
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Больше всего пострадал Адлер, особенно район вокзала. Возникли сложности и в аэропорту.
Фото:
@guide_sochi_offroad
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Накануне вечером было задержано четыре и отменено семь рейсов.
Фото:
@_.pomawka._
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Фото:
@kovanovaeka
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Фото:
@_.pomawka._
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Фото:
@alen4ik2387
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Фото:
@_.pomawka._
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Фото:
@alen4ik2387
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Фото:
@ekaterina_barskix
12/13
Фото:
@yugra13
13/13
Фото:
@gk_news
«Сборную России встречает ураганный дождь!) Футбольное поле размыто, игра будет жаркой», — написала одна из жительниц
Сочи
в Инстаграме.
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Комментарии
155
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