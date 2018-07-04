Звезда КВН совершил суицид

Квнщик Аслан Алборов совершил самоубийство, заявил ТАСС собеседник, близкий к бывшему игроку команды КВН из Владикавказа «Пирамида».

По его словам, Алборов убил себя минувшей ночью по неизвестной пока причине.

В свою очередь, директор театра КВН Сослан Плиев рассказал « Федеральному агентству новостей », что Алборов скончался на базе отдыха в пригороде столицы Северной Осетии . При этом Плиев не уточнил причину смерти квнщика.

Ранее о смерти 34-летнего Алборова сообщил, также не назвав ее причин, Telegram-канал Super.

В составе владикавказской «Пирамиды» Аслан Алборов в 2005 году стал вице-чемпионом Премьер-лиги «Клуба веселых и находчивых», а в 2007-м и 2008-м — вице-чемпионом Высшей лиги КВН.

Кроме того, в 2008-м и 2010 годах Алборов в составе северо-осетинской команды становился обладателем Летних кубков КВН, в 2006-м — малого КиВиНа в светлом, в 2007-м и 2008-м — малого КиВиНа в золотом, а в 2009-м — президентского КиВиНа и большого КиВиНа в золотом.