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Звезда КВН совершил суицид
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Звезда КВН совершил суицид 

Рамблер 32 минуты назад
Квнщик Аслан Алборов совершил самоубийство, заявил ТАСС собеседник, близкий к бывшему игроку команды КВН из Владикавказа «Пирамида».
По его словам, Алборов убил себя минувшей ночью по неизвестной пока причине.
>> Умер звезда КВН
В свою очередь, директор театра КВН Сослан Плиев рассказал «Федеральному агентству новостей», что Алборов скончался на базе отдыха в пригороде столицы Северной Осетии. При этом Плиев не уточнил причину смерти квнщика.
Ранее о смерти 34-летнего Алборова сообщил, также не назвав ее причин, Telegram-канал Super.
В составе владикавказской «Пирамиды» Аслан Алборов в 2005 году стал вице-чемпионом Премьер-лиги «Клуба веселых и находчивых», а в 2007-м и 2008-м — вице-чемпионом Высшей лиги КВН.
Кроме того, в 2008-м и 2010 годах Алборов в составе северо-осетинской команды становился обладателем Летних кубков КВН, в 2006-м — малого КиВиНа в светлом, в 2007-м и 2008-м — малого КиВиНа в золотом, а в 2009-м — президентского КиВиНа и большого КиВиНа в золотом.
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