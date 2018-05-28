Уничтожен за 17 секунд

В ночь с 27 на 28 мая 1995 года мощное землетрясение уничтожило поселок нефтяников Нефтегорск Сахалинской области. Погибли 2040 человек. Землетрясение полностью разрушило поселок всего за 17 секунд.
Экономический ущерб составил более 2 трлн рублей. Нефтегорск, в котором проживали около 3200 человек, как населенный пункт исчез с карты области.
Эпицентр находился примерно в 20 км восточнее поселка, а магнитуда составила около 7,6. Уже в ходе спасательной операции стало ясно, что к страшным разрушениям в поселке привело грубое нарушение норм, допущенное при строительстве многоквартирных домов. Все 17 пятиэтажек превратились в вытянутые в длину груды шлака и обломков бетонных плит. Были также разрушены школа и клуб, где в ночь на воскресенье 28 мая праздновали последний звонок — из 26-ти выпускников выжили девять.
Из-за проблем со связью и сложных метеоусловий спасательная операция началась только через 9 часов после катастрофы. В ходе поисково-спасательной операции из-под завалов были извлечены 2364 человека, из них живыми — 406 человек.
По данным замдиректора института морской геологии и геофизики РАН Алексея Иващенко, землетрясение стало самым мощным в районе за всю историю наблюдений.
Было принято решение Нефтегорск не восстанавливать, а переселить уцелевших его жителей в другие населённые пункты Сахалинской области, прежде всего в Оху, Ноглики и Южно-Сахалинск.
В настоящее время на месте поселка находятся мемориал с часовней и кладбище, где похоронены жертвы землетрясения.