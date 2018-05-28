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Нефтегорск: уничтожен за 17 секунд 

Рамблер 1 час назад
В ночь с 27 на 28 мая 1995 года мощное землетрясение уничтожило поселок нефтяников Нефтегорск Сахалинской области. Погибли 2040 человек.
1/18  Мощное землетрясение произошло в Нефтегорске ночью 28 мая 1995 года. Погибли 2040 человек
Фото:
2/18  Землетрясение полностью разрушило поселок всего за 17 секунд
Фото:
3/18  Эпицентр находился примерно в 20 км восточнее поселка, а магнитуда составила около 7,6
Фото:
4/18  Уже в ходе спасательной операции стало ясно, что к страшным разрушениям в поселке привело грубое нарушение норм, допущенное при строительстве многоквартирных домов
Фото:
5/18  Все 17 пятиэтажек превратились в вытянутые в длину груды шлака и обломков бетонных плит
Фото:
6/18 
Фото:
7/18  Были также разрушены школа и клуб, где в ночь на воскресенье 28 мая праздновали последний звонок — из 26-ти выпускников выжили девять
Фото:
8/18  Из-за проблем со связью и сложных метеоусловий спасательная операция началась только через 9 часов после катастрофы. На фото: останки погибших, найденные на месте разрушенного и сгоревшего в результате землетрясения дома
Фото:
9/18  В ходе поисково-спасательной операции из-под завалов были извлечены 2364 человека...
Фото:
10/18  ...из них живыми - 406 человек
Фото:
11/18  По данным замдиректора института морской геологии и геофизики РАН Алексея Иващенко, землетрясение стало самым мощным в районе за всю историю наблюдений
Фото:
12/18  Было принято решение Нефтегорск не восстанавливать, а переселить уцелевших его жителей в другие населённые пункты Сахалинской области, прежде всего в Оху, Ноглики и Южно-Сахалинск
Фото:
13/18 
Фото:
14/18 
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15/18 
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16/18 
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17/18 
Фото:
18/18  В настоящее время на месте поселка находятся мемориал с часовней и кладбище, где похоронены жертвы землетрясения
Фото:
В ночь с 27 на 28 мая 1995 года мощное землетрясение уничтожило поселок нефтяников Нефтегорск Сахалинской области. Погибли 2040 человек. Землетрясение полностью разрушило поселок всего за 17 секунд.
Экономический ущерб составил более 2 трлн рублей. Нефтегорск, в котором проживали около 3200 человек, как населенный пункт исчез с карты области.
Эпицентр находился примерно в 20 км восточнее поселка, а магнитуда составила около 7,6. Уже в ходе спасательной операции стало ясно, что к страшным разрушениям в поселке привело грубое нарушение норм, допущенное при строительстве многоквартирных домов. Все 17 пятиэтажек превратились в вытянутые в длину груды шлака и обломков бетонных плит. Были также разрушены школа и клуб, где в ночь на воскресенье 28 мая праздновали последний звонок — из 26-ти выпускников выжили девять.
Из-за проблем со связью и сложных метеоусловий спасательная операция началась только через 9 часов после катастрофы. В ходе поисково-спасательной операции из-под завалов были извлечены 2364 человека, из них живыми — 406 человек.
По данным замдиректора института морской геологии и геофизики РАН Алексея Иващенко, землетрясение стало самым мощным в районе за всю историю наблюдений.
Было принято решение Нефтегорск не восстанавливать, а переселить уцелевших его жителей в другие населённые пункты Сахалинской области, прежде всего в Оху, Ноглики и Южно-Сахалинск.
В настоящее время на месте поселка находятся мемориал с часовней и кладбище, где похоронены жертвы землетрясения.
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