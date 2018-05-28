Уничтожен за 17 секунд

1/18 Мощное землетрясение произошло в Нефтегорске ночью 28 мая 1995 года. Погибли 2040 человек ТАСС Фото:

2/18 Землетрясение полностью разрушило поселок всего за 17 секунд РИА Новости Фото:

3/18 Эпицентр находился примерно в 20 км восточнее поселка, а магнитуда составила около 7,6 ТАСС Фото:

4/18 Уже в ходе спасательной операции стало ясно, что к страшным разрушениям в поселке привело грубое нарушение норм, допущенное при строительстве многоквартирных домов Reuters Фото:

5/18 Все 17 пятиэтажек превратились в вытянутые в длину груды шлака и обломков бетонных плит ТАСС Фото:

7/18 Были также разрушены школа и клуб, где в ночь на воскресенье 28 мая праздновали последний звонок — из 26-ти выпускников выжили девять РИА Новости Фото:

8/18 Из-за проблем со связью и сложных метеоусловий спасательная операция началась только через 9 часов после катастрофы. На фото: останки погибших, найденные на месте разрушенного и сгоревшего в результате землетрясения дома РИА Новости Фото:

9/18 В ходе поисково-спасательной операции из-под завалов были извлечены 2364 человека... Reuters Фото:

10/18 ...из них живыми - 406 человек ТАСС Фото:

11/18 По данным замдиректора института морской геологии и геофизики РАН Алексея Иващенко, землетрясение стало самым мощным в районе за всю историю наблюдений РИА Новости Фото:

12/18 Было принято решение Нефтегорск не восстанавливать, а переселить уцелевших его жителей в другие населённые пункты Сахалинской области, прежде всего в Оху, Ноглики и Южно-Сахалинск РИА Новости Фото: