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В Сан-Паулу рухнуло горящее многоэтажное здание
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В Сан-Паулу рухнуло горящее многоэтажное здание 

Рамблер 1 час назад
В многоэтажном доме в Сан-Паулу произошел пожар.
1/12  Небоскреб загорелся в ночь на вторник и позднее обрушился.
Фото:
2/12  Огонь перекинулся на близлежащую высотку, но пожарные взяли его под контроль, не дав распространиться по всему зданию.
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3/12  Всего из здания после пожара были эвакуированы 150 человек.
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4/12 
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12/12 
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В здании ранее располагались офисы федеральной полиции, однако позднее небоскрёб был занят сквоттерами.
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