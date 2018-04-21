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СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
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СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей 

RT на русском 57 минут назад
Британским следователям, по всей видимости, удалось добиться серьёзного прорыва по делу о покушении на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пишет The Daily Telegraph. Полиция и разведслужбы Британии идентифицировали ключевых подозреваемых, которые, как утверждает британская сторона, входили в «поддерживаемую Кремлём ударную группу».
Изданию The Daily Telegraph сообщили, что следствие, которые, как ожидается, будет длиться ещё много месяцев, по всей видимости, совершило «серьёзный прорыв» в вопросе идентификации ключевых фигур, связанных с атакой нервнопаралитическим веществом в Солсбери.
Как отмечает издание, полиция и разведслужбы Британии идентифицировала ключевых подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Контртеррористический отдел полиции теперь пытается возбудить дело против этих лиц, которые, по словам следователей, уже вернулись в Россию.
Предположительно благодаря анализу данных о прилётах и вылетах из Великобритании удалось узнать конкретные имена подозреваемых. Полиция также изъяла записи с камер видеонаблюдения в Солсбери и отследила автомобильные номера.
По мнению британских властей, бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль, который шпионил в пользу Британии, пострадал от действий «поддерживаемой Кремлём ударной группы», которая нанесла нервнопаралитическое вещество «Новичок» на ручку входной двери его дома.
Между тем следовали в частной беседе заявили, что ожидают серьёзных сложностей даже с допросом подозреваемых, поскольку любое требование британских властей о доступе к лицам, представляющим интерес для следствия, приведёт к ещё большему обострению напряжённости между Британией и Россией, отмечает The Daily Telegraph.
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