СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей

Британским следователям, по всей видимости, удалось добиться серьёзного прорыва по делу о покушении на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пишет The Daily Telegraph . Полиция и разведслужбы Британии идентифицировали ключевых подозреваемых, которые, как утверждает британская сторона, входили в «поддерживаемую Кремлём ударную группу».

Изданию The Daily Telegraph сообщили, что следствие, которые, как ожидается, будет длиться ещё много месяцев, по всей видимости, совершило «серьёзный прорыв» в вопросе идентификации ключевых фигур, связанных с атакой нервнопаралитическим веществом в Солсбери.

Как отмечает издание, полиция и разведслужбы Британии идентифицировала ключевых подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Контртеррористический отдел полиции теперь пытается возбудить дело против этих лиц, которые, по словам следователей, уже вернулись в Россию

Предположительно благодаря анализу данных о прилётах и вылетах из Великобритании удалось узнать конкретные имена подозреваемых. Полиция также изъяла записи с камер видеонаблюдения в Солсбери и отследила автомобильные номера.

По мнению британских властей, бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль, который шпионил в пользу Британии, пострадал от действий «поддерживаемой Кремлём ударной группы», которая нанесла нервнопаралитическое вещество «Новичок» на ручку входной двери его дома.

Между тем следовали в частной беседе заявили, что ожидают серьёзных сложностей даже с допросом подозреваемых, поскольку любое требование британских властей о доступе к лицам, представляющим интерес для следствия, приведёт к ещё большему обострению напряжённости между Британией и Россией, отмечает The Daily Telegraph.