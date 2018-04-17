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Скрипалей отравили жидкостью
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Скрипали были отравлены не газом, а жидкостью 

Вести.Ru 1 час назад
Вещество, которое использовалось при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было доставлено в жидком виде. Такие данные сообщил телеканал Sky News со ссылкой на министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.
Версии о том, чем именно был отравлен Скрипаль постоянно меняются. Ранее газета The Mail on Sunday писала, что для атаки использовалось вещество в форме геля, передает "Интерфакс". Еще раньше сообщалось, что нервно-паралитическое вещество было в форме газа, а также, что яд находился в гречке.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом. Британские власти заявили, что они были отравлены ядом "Новичок" российского производства. В Москве эти обвинения решительно отвергают. На прошлой неделе Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в некое "безопасное место".
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