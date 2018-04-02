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Актера из «Последего из Магикян» обвинили в педофилии
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Известного актера обвинили в педофилии 

Рамблер 1 час назад
Актера сериала «Последний из Магикян» Мухтара Гусенгаджиева осудили на 22 года за съемки детского порно.
1/9  Как отмечает Telegram-канал Mash, во время обыска у Гусенгаджиева были найдены несколько видео с детским порно, а две девочки дали показания о том, что артист их растлевал
Фото:
2/9  Между тем сам актер так и не признал вину. По его словам, дело «затеял» его племянник, дочь которого является одной из потерпевших
Фото:
3/9  Гусенгаджиев уверен, что родственник смонтировал данные видео с целью завладеть его квартирой на Котельнической набережной в Москве
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4/9  Мухтар Гусенгаджиев был задержан по подозрению в растлении несовершеннолетней еще в 2015 году
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5/9  53-летний актер известен работой в цирке и ролями в таких сериалах, как «Карпов», «Бессонница, «Петр Первый. Завещание» и «Последний из Магикян»
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Актер Мухтар Гусенгаджиев приговорен к 22 годам тюрьмы строго режима за съемки детского порно, сообщает Telegram-канал Mash.
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