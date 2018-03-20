Отец Литвиненко назвал убийцу сына 

Александр Литвиненко был убит человеком из «близкого круга Бориса Березовского». Об этом в студии программы «Пусть говорят» заявил отец Александра Литвиненко Вальтер Литвиненко.
Появившись в студию, Вальтер пожал руку и обнял Александра Лугового, которого обвиняли в убийстве Литвиненко.
По мнению Вальтера, убийца — Алекс Гольдфарб, человек из «близкого круга Березовского». В 2000 году Гольдфарб помогал Литвиненко перебраться из Турции в Великобританию. Ахмед Закаев считал Гольдфарба агентом ЦРУ.
Вальтер Литвиненко также рассказал, что Александр был отравлен несколько раз. По его мнению, его отравили даже в госпитале, куда мог попасть любой посторонний человек.
Александр Литвиненко — сотрудник КГБ и ФСБ, бежавший в Великобританию в 2000 году. В 2006 году был отравлен радиоактивным полонием-210. Скотланд-Ярд подозревал в убийстве бывшего офицера Главного управления охраны Российской Федерации Андрея Лугового, с которым Литвиненко встречался в день отравления.