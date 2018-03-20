Отец Литвиненко назвал убийцу сына

Александр Литвиненко был убит человеком из «близкого круга Бориса Березовского ». Об этом в студии программы «Пусть говорят» заявил отец Александра Литвиненко Вальтер Литвиненко.

Появившись в студию, Вальтер пожал руку и обнял Александра Лугового , которого обвиняли в убийстве Литвиненко.

Великобританию. По мнению Вальтера, убийца — Алекс Гольдфарб, человек из «близкого круга Березовского». В 2000 году Гольдфарб помогал Литвиненко перебраться из Турции Ахмед Закаев считал Гольдфарба агентом ЦРУ

Вальтер Литвиненко также рассказал, что Александр был отравлен несколько раз. По его мнению, его отравили даже в госпитале, куда мог попасть любой посторонний человек.