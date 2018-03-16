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Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
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Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, было помещено в чемодан его дочери 

ТАСС 50 минут назад
Фото: Reuters
Нервно-паралитическое вещество, которым отравился осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, было помещено в чемодан его дочери Юлии до того, как она вылетела из Москвы в Лондон. С таким утверждением выступила в пятницу газета The Telegraph со ссылкой на данные спецслужб.
По версии источника издания, "они (спецслужбы — прим. ТАСС) уверенны в том, что отравляющее вещество нервно-паралитического действия "Новичок" было спрятано в багаже Юлии Скрипаль, 33-летней дочери двойного агента". Следствие "прорабатывают версию", согласно которой "предмет одежды, косметики или подарок" могли быть пропитаны отравляющим веществом, прежде чем оказались в доме Скрипаля в Солсбери, пишет газета.
The Telegraph предположила, что тяжело пострадавший полицейский Ник Бэйли мог подвергнуться воздействию отравляющего вещества в доме Скрипаля, а не на месте, где без сознания были обнаружены экс-полковник ГРУ и его дочь. Таким образом, утверждает издание, Юлия могла непреднамеренно провести нервно-парлитическое вещество в Великобританию, куда она прибыла 3 марта рейсом из Москвы. По версии одного из источников газеты, убийцы могли легко проникнуть в квартиру Юлии в Москве и подложить яд в ее багаж.
Тем временем в полиции графства Уилтшир сообщили, что в контакт со смертельным веществом мог вступить 131 человек, при этом 46 человек обратились в больницу, опасаясь того, что они могли пострадать в результате этого инцидента.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в причастности к этому инциденту, утверждая, что отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".
Мэй в среду обвинила Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.
ТАСС: последние новости
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