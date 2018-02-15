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Бойня во Флориде
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Бойня во Флориде 

Рамблер 3 часа назад
Бывший ученик школы Marjory Stoneman Douglas High School (Паркленд, Флорида, США) открыл огонь на территории учебного заведения. Убиты 17 человек — взрослые и дети.
1/10  Двенадцать жертв стрелка погибли внутри школы, пятеро — за ее пределами. Около 20 человек получили ранения
Фото:
2/10  Имена жертв в полиции пока не раскрывают, но известно, что одним их погибших оказался школьный футбольный тренер
Фото:
3/10  Стрелка Николаса Круза задержали в нескольких километрах от места происшествия. Круз оказался бывшим учеником Marjory Stoneman Douglas, исключенным из школы «за нарушения дисциплины»
Фото:
4/10  Полиция начала изучать страницы подростка в соцсетях и заявила о «серьезном беспокойстве» из-за содержания его аккаунтов. На большинстве снимков он позирует с оружием в руках
Фото:
5/10  Как заявил Fox News один из школьников, многие ученики ожидали, что Круз «учинит расправу». Собеседник канала назвал Круза «неадекватным одиночкой»
Фото:
6/10  Мэр округа Броуард Бим Фарр заявил, что раньше школьник получал специализированную помощь в психиатрической клинике, но год назад его лечение прекратилось
Фото:
7/10  Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. «Ни один ребенок, учитель или любой другой не должен чувствовать себя небезопасно в американской школе», — написал он в своем твиттере
Фото:
8/10  С 2000 года в США произошло более 40 случаев стрельбы в школах
Фото:
9/10  По данным адвокатской группы Everytown for Gun Safety, на которую ссылается ABC, только с начала 2018-го американские школьники применяли огнестрельное оружие 18 раз
Фото:
10/10 
Фото:
15 февраля в средней школе Marjory Stoneman Douglas (Паркленд, Флорида, США) 19-летний Николас де Джизус Круз расстрелял 17 человек. Об этом сообщает Fox News.
В этот день незадолго до окончания школьных занятий ученики услышали звуки стрельбы: Круз начал стрелять еще за пределами школы, а затем вошел в здание. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15 и имел «впечатляющий боезапас».
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