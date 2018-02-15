Бойня во Флориде 

Бывший ученик школы Marjory Stoneman Douglas High School (Паркленд, Флорида, США) открыл огонь на территории учебного заведения. Убиты 17 человек — взрослые и дети.
1/10 Двенадцать жертв стрелка погибли внутри школы, пятеро — за ее пределами. Около 20 человек получили ранения
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instagram.com/guns.universe
2/10 Имена жертв в полиции пока не раскрывают, но известно, что одним их погибших оказался школьный футбольный тренер
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instagram.com/abcnews
3/10 Стрелка Николаса Круза задержали в нескольких километрах от места происшествия. Круз оказался бывшим учеником Marjory Stoneman Douglas, исключенным из школы «за нарушения дисциплины»
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instagram.com/nbcnightlynews
4/10 Полиция начала изучать страницы подростка в соцсетях и заявила о «серьезном беспокойстве» из-за содержания его аккаунтов. На большинстве снимков он позирует с оружием в руках
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public domain
5/10 Как заявил Fox News один из школьников, многие ученики ожидали, что Круз «учинит расправу». Собеседник канала назвал Круза «неадекватным одиночкой»
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Sky News
6/10 Мэр округа Броуард Бим Фарр заявил, что раньше школьник получал специализированную помощь в психиатрической клинике, но год назад его лечение прекратилось
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instagram.com/nbcnightlynews
7/10 Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. «Ни один ребенок, учитель или любой другой не должен чувствовать себя небезопасно в американской школе», — написал он в своем твиттере
15 февраля в средней школе Marjory Stoneman Douglas (Паркленд, Флорида, США) 19-летний Николас де Джизус Круз расстрелял 17 человек. Об этом сообщает Fox News.
В этот день незадолго до окончания школьных занятий ученики услышали звуки стрельбы: Круз начал стрелять еще за пределами школы, а затем вошел в здание. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15 и имел «впечатляющий боезапас».