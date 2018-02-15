Бойня во Флориде 

1/10 Двенадцать жертв стрелка погибли внутри школы, пятеро — за ее пределами. Около 20 человек получили ранения Фото: instagram.com/guns.universe

2/10 Имена жертв в полиции пока не раскрывают, но известно, что одним их погибших оказался школьный футбольный тренер Фото: instagram.com/abcnews

3/10 Стрелка Николаса Круза задержали в нескольких километрах от места происшествия. Круз оказался бывшим учеником Marjory Stoneman Douglas, исключенным из школы «за нарушения дисциплины» Фото: instagram.com/nbcnightlynews

4/10 Полиция начала изучать страницы подростка в соцсетях и заявила о «серьезном беспокойстве» из-за содержания его аккаунтов. На большинстве снимков он позирует с оружием в руках Фото: public domain

5/10 Как заявил Fox News один из школьников, многие ученики ожидали, что Круз «учинит расправу». Собеседник канала назвал Круза «неадекватным одиночкой» Фото: Sky News

6/10 Мэр округа Броуард Бим Фарр заявил, что раньше школьник получал специализированную помощь в психиатрической клинике, но год назад его лечение прекратилось Фото: instagram.com/nbcnightlynews

7/10 Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. «Ни один ребенок, учитель или любой другой не должен чувствовать себя небезопасно в американской школе», — написал он в своем твиттере globallookpress.com Фото:

8/10 С 2000 года в США произошло более 40 случаев стрельбы в школах globallookpress.com Фото: