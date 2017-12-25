Обнародован список погибших в аварии с автобусом в Москве

Стали известны имена четырех погибших и 11 пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса около станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Список погибших и пострадавших публикует Telegram-канал Mash.

Погибшие:

А. Карпов, 27 лет Неизвестная, 45 лет Е. Михайлова, 38 лет Неизвестная, 17 лет

Пострадавшие:

Л. Бабич, 54 года И. Лысенко, 46 лет Н. Титова, 34 года Анастасия Б., 16 лет А. Дронова, 27 лет В. Щербаков, 48 лет Л. Удалова, 57 лет Ю. Калнишкан, 41 год Неизвестный, 58 лет М. Дороган, 45 лет А. Кузнецов, 20 лет

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Рейсовый автобус заехал в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве и сбил выходящих из перехода людей. В результате происшествия погибли 4 человека, около 15 получили ранения, трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Водитель автобуса, 58-летний Виктор Тихонов, также получил серьезные травмы. Он задержан, его допрашивают.