Ещё
Обнародован список погибших в аварии с автобусом в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обнародован список погибших в аварии с автобусом в Москве 

Рамблер 2 часа назад

Стали известны имена четырех погибших и 11 пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса около станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Список погибших и пострадавших публикует Telegram-канал Mash.

Погибшие:

  1. А. Карпов, 27 лет
  2. Неизвестная, 45 лет
  3. Е. Михайлова, 38 лет
  4. Неизвестная, 17 лет

Пострадавшие:

  1. Л. Бабич, 54 года
  2. И. Лысенко, 46 лет
  3. Н. Титова, 34 года
  4. Анастасия Б., 16 лет
  5. А. Дронова, 27 лет
  6. В. Щербаков, 48 лет
  7. Л. Удалова, 57 лет
  8. Ю. Калнишкан, 41 год
  9. Неизвестный, 58 лет
  10. М. Дороган, 45 лет
  11. А. Кузнецов, 20 лет

>> Водитель въехавшего в переход автобуса мог заснуть

Рейсовый автобус заехал в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве и сбил выходящих из перехода людей. В результате происшествия погибли 4 человека, около 15 получили ранения, трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Водитель автобуса, 58-летний Виктор Тихонов, также получил серьезные травмы. Он задержан, его допрашивают.

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС решил выставить России счет на €1,4 млрд
Украина спаслась от банкротства
«Хотел подвинуться»: водитель автобуса о трагедии в Москве
«Дай бог, чтобы не сорвалось»
Российская туристка погибла в Таиланде
Видео
02:06
Российские пранкеры позвонили в НАТО
В мире Европа
00:45
Обнародован список погибших в аварии с автобусом в Москве
Происшествия
00:47
Бузова снова оказалась в центре скандала
Шоу-бизнес
01:00
ЦИК отказалась регистрировать Навального
Политика
03:40
Обмен пленными в Донбассе: по домам на Новый год
Армия Статьи
03:40
«Дай бог, чтобы не сорвалось»
В мире
00:09
Автобус сбил людей на Славянском бульваре в Москве
Происшествия
02:25
«Хотел подвинуться»: водитель автобуса о трагедии в Москве
Происшествия
03:06
ЦИК отказала Полонскому в регистрации
Политика
00:16
Автобус протаранил пешеходный переход: видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение