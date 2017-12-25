Обнародован список погибших в аварии с автобусом в Москве 

Стали известны имена четырех погибших и 11 пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса около станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Список погибших и пострадавших публикует Telegram-канал Mash.
Погибшие:
- А. Карпов, 27 лет
- Неизвестная, 45 лет
- Е. Михайлова, 38 лет
- Неизвестная, 17 лет
Пострадавшие:
- Л. Бабич, 54 года
- И. Лысенко, 46 лет
- Н. Титова, 34 года
- Анастасия Б., 16 лет
- А. Дронова, 27 лет
- В. Щербаков, 48 лет
- Л. Удалова, 57 лет
- Ю. Калнишкан, 41 год
- Неизвестный, 58 лет
- М. Дороган, 45 лет
- А. Кузнецов, 20 лет
>> Водитель въехавшего в переход автобуса мог заснуть
Рейсовый автобус заехал в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве и сбил выходящих из перехода людей. В результате происшествия погибли 4 человека, около 15 получили ранения, трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
Водитель автобуса, 58-летний Виктор Тихонов, также получил серьезные травмы. Он задержан, его допрашивают.