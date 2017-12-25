Водитель въехавшего в пешеходов автобуса мог уснуть

Источник: Водитель въехавшего в переход автобуса мог заснуть

Водитель автобуса, который заехал в подземный переход в Москве, мог задремать за рулем, сообщают источники.

«Вчера и позавчера работал на 477-м маршруте с 6.00 до 19.30. Сегодня выехал из парка в 13.30. До этого у него было два выходных дня. Предварительно, со слов начальника колонны, он уснул за рулём», — цитирует RT одного из сотрудников отдела перевозок Одинцовского ПАТП «Мострансавто».

Сообщается, что водитель Виктор Тихонов работал третью смену подряд.

Ранее в понедельник сообщалось, что московские правоохранители задержали водителя автобуса.

>> Автобус сбил группу пешеходов в Москве

Напомним, пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. По разным данным, погибли от четырех до пяти человек, еще трое находятся крайне тяжелом состоянии.