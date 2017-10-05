Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа

Когда болт пробил лобовое стекло и ударил спортсменке прямо в голову, она отключилась, но всего на несколько секунд. Только помнила, что подруга Маша Байдина кричала: "Держи руль!".

"Месяца два мне нельзя заниматься спортом. Когда болт пробил лобовое стекло и ударил мне прямо в голову, я отключилась, но всего на несколько секунд. Помню только, что Маша Байдина кричала: "Держи руль!" Когда машина съехала в кювет, помню, что сумела сама затормозить. Только потом поняла, что голова вся в крови", — рассказала в своем первом после аварии интервью знаменитая российская биатлонистка Ольга Медведцева . Она ехала с соревнований памяти Александра Гризмана, который в 2008 году погиб в ДТП.

"Врачи удалили часть кости. Сказали, что понадобится еще одна небольшая операция, но будет она не раньше февраля. Сейчас же никаких болевых ощущений я не испытываю", — отметила в беседе c Life.Ru Медведцева.



Светлана Слепцова Напомним, в сентябре биатлонистки Ольга Медведцева, Ольга Вилухина попали в ДТП по дороге из Бородина в Красноярск. Судя по всему, за рулем автомобиля находилась Медведцева. Олимпийская чемпионка потеряла сознание после удара болта в голову: деталь отскочила от проезжающего мимо автомобиля и пробила лобовое стекло. В результате машина съехала в кювет и перевернулась.