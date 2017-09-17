Российские биатлонистки попали в ДТП

По данным ГИБДД, авария произошла на 893-м км автодороги «Сибирь», сообщает издание НГС. Новости . Больше всех пострадала двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева, находившаяся за рулем Audi Q5.

Во время движения от встречного автомобиля, ехавшего со стороны Красноярска, отлетел болт, который пробил лобовое стекло автомобиля, на котором ехали спортсменки, и травмировал Медведцеву.

После этого Audi через встречную полосу вылетел в кювет. Медведцева получила черепно-мозговую травму. Ольгу Медведцеву отвезли на попутном автомобиле до пункта медицинской помощи в с. Шалинско. В итоге ее доставили в больницу скорой помощи (БСМП), где прооперировали. Сейчас спортсменка находится в реанимации в состоянии средней тяжести. «Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Если сегодня все будет хорошо — ее переведут в отделение нейрохирургии», — рассказали в больнице. Остальные спортсменки в ДТП не пострадали.