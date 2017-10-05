В деле краснодарских каннибалов Бакшеевых появился новый фигурант, пишет «МК». Как стало известно изданию, на днях краснодарская полиция задержала 27-летнего друга детства Дмитрия Бакшеева . В интересах следствия его имя не разглашается.



Адвокат задержанного Алексей Аванесян рассказал «МК», что его подзащитный делал ремонты вместе с Дмитрием Бакшеевым. В квартире, где они вместе работали, и были сделаны селфи с частями тела убитой женщины. По словам адвоката, в настоящий момент его подзащитный задержан на 15 суток за неповиновение сотрудникам правохранительных органов. Следствие проверяет, действительно ли задержанный ничего не знал о криминальном хобби супругов Бакшеевых.