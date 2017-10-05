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В деле "краснодарских каннибалов" появился новый фигурант
Фото: соцсети, МВД
В деле краснодарских каннибалов Бакшеевых появился новый фигурант, пишет «МК». Как стало известно изданию, на днях краснодарская полиция задержала 27-летнего друга детства Дмитрия Бакшеева. В интересах следствия его имя не разглашается.
Адвокат задержанного Алексей Аванесян рассказал «МК», что его подзащитный делал ремонты вместе с Дмитрием Бакшеевым. В квартире, где они вместе работали, и были сделаны селфи с частями тела убитой женщины. По словам адвоката, в настоящий момент его подзащитный задержан на 15 суток за неповиновение сотрудникам правохранительных органов. Следствие проверяет, действительно ли задержанный ничего не знал о криминальном хобби супругов Бакшеевых.
11 сентября в полицию Краснодара обратился мужчина, который рассказал, что нашел на улице телефон, в фотоальбоме которого были снимки мужчины с отрезанными частями человеческого тела. Вскоре полиция обнаружила хозяина телефона. Им оказался 35-летний Дмитрий Бакшеев. В квартире, где Бакшеев проживал с супругой Натальей, были найдены телефоны людей, считавшихся пропавшими без вести, видеоуроки по приготовлению человечины и банки с консервированным мясом. Как сообщает «МК», экспертиза показала, что среди консервов есть и человеческое мясо.
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