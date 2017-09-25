Под Краснодаром задержали семью каннибалов

На территории Краснодарского края с 1999 года действовала семья преступников, которые убивали и съедали своих жертв. Об этом сообщает паблик Mash на странице «ВКонтакте».

По данным Mash, предполагаемые преступники уже задержаны. Правоохранителям удалось найти тела семерых убитых ими человек.

Муж и жена могут быть причастны к гибели еще 30 человек. Супруги съедали своих жертв по частям, а также делали из них «заготовки».

Все материалы дела переданы в Следственный комитет по Краснодарскому краю.

В сообществе «Жесть Краснодара» отмечается, что пару «поймали случайно». Дорожные рабочие во время укладки асфальта якобы нашли телефон, на котором были фотографии мужчины с частями тел. Дорожники передали телефон полицейским. Позже у подозреваемых дома нашли множество телефонов жертв и записи видеоуроков по «приготовлению человечины».

По предварительным данным, женщина работала медсестрой в летном училище и «угощала» курсантов частями человеческих тел, выдавая их за тушенку.