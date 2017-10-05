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В Нижнем Новгороде полыхает стадион ЧМ-2018
Фото: соцсети
В Нижнем Новгороде произошел пожар на стадионе, строящемся к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Как сообщают пользователи соцсетей, около 17.00 МСК на месте сооружения был виден черный густой дым.
Пресс-служба застройщика стадиона АО «Стройтрансгаз» подтвердила факт возгорания. По словам сотрудников пресс-службы, около 16.30 МСК в секторе А произошло возгорание при выполнении сварочных работ. От искры загорелся полистирол на полу, от которого и пошли клубы дыма. Пожар удалось потушить обычными огнетушителями, добавили в пресс-службе компании.
Напомним, что ранее под Нижним Новгородом на заводе «Лукойол» загорелись два резервуара с нефтью. Пожар до сих пор не ликвидирован. По предварительным данным, погибли 4 человека.
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