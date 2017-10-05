Главные события у вас в почте
Грузчик из Казани раскрыл схему телефонных террористов
Грузчик из Казани Святогор Осинин, сын местной журналистки Виктории Осининой, вычислил алгоритм волны телефонных атак, захлестнувших Россию. Об этом сообщает «Казанский репортер».
По данным издания, 21-летний молодой человек работает в одном из казанских супермаркетов, который подвергся атаке телефонных террористов. После этого Осинин попытался понять логику их звонков. Он поднял новостные сводки и проверил, что общего есть у крупных городов, которые подверглись атаке.
Сначала он решил, что это может быть связано с Чемпионатом мира по футболу-2018, однако Новосибирск в такую схему не вписывался, так как матчей там не будет. Затем Осинин заметил, что все атакованные города, последним из которых была Казань, являются миллионниками.
«Сделал запрос в поисковой системе, и она выдала мне список из пятнадцати мегаполисов, расположенных по убыванию их населения. Все города, атакованные первыми, располагались в нем именно в таком порядке. Поэтому вывод напрашивался сам собой. Именно в такой последовательности эти хакерские атаки и продолжатся», — подчеркнул он.
По мнению Осинина, следующую атаку телефонных террористов стоит ожидать в Омске, за ним последуют Самара, Ростов-на-Дону и Уфа. Всего же в списке осталось восемь городов.
Десятого сентября в России началась волна массовых эвакуаций из-за анонимных звонков о бомбах. Все сообщения оказались ложными. Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что эвакуации не связаны с какими-либо учениями, как ранее писали СМИ.
Сообщалось, что телефонные террористы могут быть связаны с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ), украинскими властями или группой хакеров из Брюсселя.
Оставить комментарий