Появились данные об участии захваченных ИГ россиян в боях на Украине

В Сети появились данные о россиянах, которые, как утверждается, попали в Сирии в плен к террористам ИГ — якобы они воевали в составе частной военной компании, а перед этим участвовали еще в нескольких конфликтах, в том числе в Донбассе. Telegram-канал Directorate 4 сообщает, что один из пленных, Григорий Цуркану, был участником боевых действий на юго-востоке Украины. Кроме того, он якобы несколько раз побывал в Сирии в составе ЧВК «Славянский корпус». А до этого принимал участие боях в Югославии.

Канал публикует фото Цуркану с собрания организации «Боевое Братство».



Роман Заболотний, как утверждается, также принимал участие в конфликте на Украине. Является казаком Войска Донского (также публикуется фото Заболотного в форме формирования).



Пропагандисты ИГ ранее во вторник опубликовали видео с двумя русскоязычными мужчинами, один из которых говорит, что они были взяты в плен террористами ИГ.

