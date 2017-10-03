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ИГ опубликовало видео с захваченными российскими военнослужащими
Подконтрольное «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в России) агентство «Амак» обнародовало видео, на котором запечатлены якобы захваченные российские военнослужащие. Ролик публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.
На записи один из двух человек, имеющий большую бороду, представляется Заболотным Романом Васильевичем, называет год и место своего рождения (1979, Ростовская область), а также сообщает, что был пленен при контрнаступлении ИГ в районе сирийского поселка Шуля. Также он называет имя второго человека, который не произнес ни слова, — Сурканов Григорий Михайлович.
На лицах обоих заметны следы побоев.
О гибели российского военнослужащего и пленении террористами еще двух в сирийской провинции Дейр-эз-Зор «Амак» сообщил 28 сентября. В тот же день Минобороны опровергло эти данные. Представитель авиабазы Хмеймим заявил, что все находящиеся в Сирии российские военнослужащие «живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению».
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