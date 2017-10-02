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ТАСС

Суд назначил Навальному 20 суток административного ареста за призывы к участию в митингах

Симоновский суд Москвы признал виновным и назначил 20 суток административного ареста за повторные призывы к участию в митингах блогеру Алексею Навальному, задержанному полицией 29 сентября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Признать Навального виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначить ему наказание в виде административного ареста на 20 суток", — огласила судья.
Алексей Навальный был задержан 29 сентября.
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