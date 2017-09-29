Навальный задержан в Москве

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил о своем задержании.

«Меня задержали в подъезде. Везут куда-то "для объяснений"», — написал Навальный на личной странице в социальной сети Twitter.

По словам политика, его «задержали, привезли, охраняют и никто ничего не знает». На его вопрос, за что он задержан, полицейские отвечают, что «сейчас разберутся».

Как обычно. Задержали, привезли, охраняют и никто ничего не знают. За что, говорю, задержан? — Сейчас разберёмся. — Alexey Navalny (@navalny) 29 сентября 2017 г.

Сегодня, 29 сентября, Навальный должен был выступать на митинге в Нижнем Новгороде. Он связал задержание именно с этим.

«Это, конечно, новый этап. Теперь меня задерживают за попытку принять участие в санкционированном митинге», — написал оппозиционер.