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Названа причина смерти Людмилы Белоусовой
Фото: YouTube
Двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова умерла от рака. С таким заявлением выступил бронзовый призёр Олимпиады-1984 Олег Макаров. Его слова передаёт «Московский комсомолец».
«У нее был рак, что случилось года полтора назад. И они уехали жить в Швейцарию… И вроде бы у них все налаживалось, в августе они хорошо выглядели…», — заявил Макаров.
29 сентября Людмила Белоусова скончалась в возрасте 81 года. Спортсменка завоевала золото на Олимпиаде в Инсбруке в 1964 году и на Играх в Гренобле в 1968 году. Она выступала в дуэте со своим супругом Олегом Протопоповым. Спортсмены также четыре раза побеждали на чемпионатах мира и четыре раза выигрывали на чемпионатах Европы.
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