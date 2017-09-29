Названа причина смерти Людмилы Белоусовой

«У нее был рак, что случилось года полтора назад. И они уехали жить в Швейцарию… И вроде бы у них все налаживалось, в августе они хорошо выглядели…», — заявил Макаров.



29 сентября Людмила Белоусова скончалась в возрасте 81 года . Спортсменка завоевала золото на Олимпиаде в Инсбруке в 1964 году и на Играх в Гренобле в 1968 году. Она выступала в дуэте со своим супругом Олегом Протопоповым . Спортсмены также четыре раза побеждали на чемпионатах мира и четыре раза выигрывали на чемпионатах Европы.