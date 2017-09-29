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Умерла Людмила Белоусова
На 82-м году жизни скончалась двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Спортсменка завоевала золото на Олимпиаде в Инсбруке в 1964 году и на Играх в Гренобле в 1968 году. Она выступала в дуэте с Олегом Протопоповым. Спортсмены также четыре раза побеждали на чемпионатах мира и четыре раза выигрывали на чемпионатах Европы.
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