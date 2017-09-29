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Багдасарян отработала свое наказание
Мара Багдасарян отработала наказание за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Девушка работала библиотекарем в Твери. Об этом сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на ТАСС.
«Мара Багдасарян сегодня завершила отработку обязательных работ в Твери. Фактов уклонения от исполнения обязательных работ не выявлено, судебным приставом-исполнителем на постоянной основе производилась проверка места отработки, составлялись соответствующие документы», — заявили в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.
В мае 2016 года Мара Багдасарян вместе с группой друзей устроила погоню на Gelandewagen. Участники гонки грубо нарушали правила дорожного движения и снимали всё происходящее на видео. Сотрудники правоохранительных органов несколько часов вели погоню за нарушителями. После задержания выяснилось, что на имя Багдасарян были оформлены десятки неоплаченных штрафов. Суд пожизненно лишил девушку прав и приговорил её к году обязательных работ с удержанием 15% зарплаты.
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