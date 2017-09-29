Багдасарян отработала свое наказание



Мара Багдасарян отработала наказание за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Девушка работала библиотекарем в Твери. Об этом сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на ТАСС.

«Мара Багдасарян сегодня завершила отработку обязательных работ в Твери. Фактов уклонения от исполнения обязательных работ не выявлено, судебным приставом-исполнителем на постоянной основе производилась проверка места отработки, составлялись соответствующие документы», — заявили в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

