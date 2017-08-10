Багдасарян уехала на заработки в Тверь

В Тверскую область, по данным газеты, уже передали исполнительное производство, по которому девушка будет проходить обязательные работы. На данный момент Багдасарян обязана отработать более 700 часов (87 восьмичасовых рабочих дней).

Как утверждает «МК», Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке имени Герцена. Какую именно должность она займет, неизвестно. Газета отмечает, что у девушки нет специального образования, поэтому она вряд ля сможет стать библиотекарем.

По данным источника в правоохранительных органах Tverigrad.ru, «у нее юридическое образование, поэтому она может и с документами работать, и со счетами, квитанциями». Также собеседник рассказала, что девушка «официально работает у своего отца Эльмара Багдасаряна в фирме „Нучар“, которая занимается элитным мясом». «Работает девушка на удаленке, сама фирма в Москве. Она менеджер, занимается продажами», — подчеркнул он.

В ноябре 2016 года в Москве сотрудники ГИБДД задержали Багдасарян и выписали ей административный штраф за неправильную парковку. Во время проверки ее документов выяснилось, что за девушкой числятся около 16 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Первоначально суд назначил Багдасарян десять суток административного ареста и 520 часов обязательных работ. Позже ее арест продлили на 14 суток из-за рассмотрения новой партии протоколов о неуплате штрафов ГИБДД, а количество часов работы выросло. Кроме того, девушку обязали выплатить штраф в 170 тысяч рублей.

Багдасарян отправили «отбывать наказание» в ГБУ «Жилищник». Сообщалось, что она будет работать дворником, но в итоге девушке поручили бумажную работу.

Позже Багдасарян приговорили к году исправительных работ за подделку больничного листа. По версии следствия, она купила у неизвестного поддельную медицинскую справку, чтобы показать ее судебным приставам и избежать обязательных работ.

В марте Савеловский суд Москвы бессрочно лишил Багдасарян водительских прав. Такое решение было принято из-за состояния здоровья девушки.