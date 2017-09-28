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В Краснодаре в квартире подозреваемых в каннибализме нашли человеческие останки

В квартире «краснодарских каннибалов» нашли страшные улики
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В Краснодаре следователи обнаружили разделанные «кустарным способом» человеческие останки в квартире у подозреваемой в каннибализме семьи. Об этом сообщил руководитель краевого управления СК России Вадим Бугаенко.
«В квартире супругов обнаружены человеческие останки, разделанные кустарным способом, они изъяты и направлены экспертам», — приводит РИА Новости слова Бугаенко.
Ранее стало известно, что СУ СК по Краснодарскому краю расследует уголовное дело о семье, предположительно, каннибалов, жертвами которых могли стать более 30 человек.
По предварительным данным, муж и жена Бакшеевы орудовали на территории Краснодара почти 18 лет.
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РИА Новости
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