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В Краснодаре в квартире подозреваемых в каннибализме нашли человеческие останки
Фото: соцсети, МВД
В Краснодаре следователи обнаружили разделанные «кустарным способом» человеческие останки в квартире у подозреваемой в каннибализме семьи. Об этом сообщил руководитель краевого управления СК России Вадим Бугаенко.
«В квартире супругов обнаружены человеческие останки, разделанные кустарным способом, они изъяты и направлены экспертам», — приводит РИА Новости слова Бугаенко.
Ранее стало известно, что СУ СК по Краснодарскому краю расследует уголовное дело о семье, предположительно, каннибалов, жертвами которых могли стать более 30 человек.
По предварительным данным, муж и жена Бакшеевы орудовали на территории Краснодара почти 18 лет.
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