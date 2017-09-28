В Краснодаре в квартире подозреваемых в каннибализме нашли человеческие останки

В Краснодаре следователи обнаружили разделанные «кустарным способом» человеческие останки в квартире у подозреваемой в каннибализме семьи. Об этом сообщил руководитель краевого управления СК России Вадим Бугаенко.





«В квартире супругов обнаружены человеческие останки, разделанные кустарным способом, они изъяты и направлены экспертам», — приводит РИА Новости слова Бугаенко.