Останки погибшего Умарова до сих пор токсичны

Чеченский террорист Доку Умаров погиб от отравления высокотоксичным веществом. Его ликвидировали в ходе спецоперации. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

"В 2013 году была проведена спецоперация в Ингушетии, где находился Умаров. Он скончался в результате отравления сильнодействующим веществом", — подчеркнул источник. Тело террориста было доставлено в Москву «с особыми мерами предосторожности из-за их высокой токсичности».





49-летний террорист был уничтожен в сентябре 2013 года. 27 сентября ФСБ официально подтвердила обнаружение захоронения останков Умарова. Могилу преступника обнаружили в горно-лесистой местности Ингушетии. Помимо Умарова, в могиле находились останки четырёх членов его банды.

СМИ сообщали о смерти Умарова 12 раз. Впервые информация о ликвидации террориста появилась в 2000 году. 8 февраля 2014 года глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Доку Умаров был уничтожен сотрудниками правоохранительных органов. Террорист возглавлял запрещённую в России группировку «Имарат Кавказ». Умаров взял на себя ответственность за взрыв в столичном аэропорту Домодедово в 2011 году, взрывы в московском метро в 2010 году, подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году. Кроме того, его группировка похищала людей с целью получения выкупа.

Высокотоксичные отравляющие вещества — химические соединения, использующиеся для поражения живой силы противника. Они могут поражать организм через органы дыхания, кожные покровы и пищеварительный тракт.