СМИ: в Ингушетии обнаружили тело Доку Умарова

В конце прошлой недели в горах Ингушетии проводилась операция по извлечению тел нескольких боевиков, среди которых, предположительно, были обнаружены останки ликвидированного в 2013 году Доку Умарова , сообщает телеканал РЕН ТВ

Отмечается, что тела Умарова и его охранников были доставлены в Москву для проведения экспертиз и точного установления личностей.

Телеканал напоминает, что сообщений об уничтожении Доку Умарова было как минимум 12.