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СМИ: в Ингушетии обнаружили тело Доку Умарова
Фото: скриншот видео
В конце прошлой недели в горах Ингушетии проводилась операция по извлечению тел нескольких боевиков, среди которых, предположительно, были обнаружены останки ликвидированного в 2013 году Доку Умарова, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что тела Умарова и его охранников были доставлены в Москву для проведения экспертиз и точного установления личностей.
Телеканал напоминает, что сообщений об уничтожении Доку Умарова было как минимум 12.
Так, летом 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фотографию, на которой был изображен погибший Умаров. По некоторым данным, снимок продал один из боевиков, присутствующий при гибели главаря.
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