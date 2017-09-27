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На Украине из-за пожара на складе эвакуировали около 30 тысяч человек
Около 30 тысяч жителей Винницкого и Калиновского района Винницкой области эвакуированы из-за пожара на складе с боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСЧС Украины.
Спасатели заявили о госпитализации одной женщины. "По предварительной информации, травмирован один человек, — говорится в их сообщении. — Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в винницкую центральную районную больницу".
Из-за попадания боеприпасов загорелись четыре жилых дома. К настоящему времени огонь потушен.
Боеприпасы сдетонировали во вторник вечером. Жителей села Калиновка и соседних сел эвакуировали. На складе, как пишет местная пресса, хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Воздушное пространство закрыто в радиусе 50 км от зоны возгорания.
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