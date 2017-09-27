На Украине из-за пожара на складе эвакуировали около 30 тысяч человек



Около 30 тысяч жителей Винницкого и Калиновского района Винницкой области эвакуированы из-за пожара на складе с боеприпасами . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСЧС Украины.

Спасатели заявили о госпитализации одной женщины. "По предварительной информации, травмирован один человек, — говорится в их сообщении. — Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в винницкую центральную районную больницу".



Из-за попадания боеприпасов загорелись четыре жилых дома. К настоящему времени огонь потушен.

