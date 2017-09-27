СМИ рассказали подробности взрывов на складе боеприпасов под Винницей

Взрывы на военном складе под украинской Винницей зафиксированы только на площадке танковых боеприпасов, сообщает в среду телеканал "112 Украина" со ссылкой на руководителя управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдана Сеника.



По данным украинской полиции, боеприпасы сдетонировали около 22.00 во вторник. Жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место направился глава Генштаба Украины. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Помимо этого власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.



"У меня есть информация, что подрывы были как раз на площадке хранения танковых боеприпасов", — сказал он.



Руководитель пресс-службы Генштаба отметил, что на складе не хранилось никаких химических веществ.



Отвечать за случившееся, по его словам, будет командир части.



"Если это воинская часть, то ответственность несет, конечно, командир части. Но определять виновных можно будет только после того, как соответствующие оперативные правоохранительные группы выяснят, что там на самом деле произошло", — заключил он.