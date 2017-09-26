Названа возможная причина смерти Юнниковой

Предварительной причиной смерти актрисы Натальи Юнниковой назван кардиогенный обморок. Он возникает при осложнениях сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает «Экспресс-газета».



Медики уверены, что Юнникова запустила заболевание и не последовала рекомендациям врачей пройти полное обследование сердечно-сосудистой системы. Осенью 2016 года у артистки было диагностировано патологическое нарушение сердечного ритма.

Официальная причина смерти будет установлена после вскрытия тела.