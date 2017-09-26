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Названа возможная причина смерти Юнниковой
Предварительной причиной смерти актрисы Натальи Юнниковой назван кардиогенный обморок. Он возникает при осложнениях сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает «Экспресс-газета».
Медики уверены, что Юнникова запустила заболевание и не последовала рекомендациям врачей пройти полное обследование сердечно-сосудистой системы. Осенью 2016 года у артистки было диагностировано патологическое нарушение сердечного ритма.
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» скончалась 26 сентября. До этого сообщалось, что актриса впала в кому.
Официальная причина смерти будет установлена после вскрытия тела.
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