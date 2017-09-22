Российская актриса в коме после падения дома

У звезды сериала "Возвращение Мухтара" произошло обширное кровоизлияние в мозг. Она находится в реанимации.

Актриса Наталья Юнникова упала у себя дома, ударилась головой и сразу потеряла сознание. У нее произошло обширное кровоизлияние в мозг. Сейчас она тяжелом состоянии находится в реанимации. Врачи, как сообщает телеграм-канал Mash ввели ее в cостояние искусственой комы.

Медикаментозная кома — это длительный сон или седация, вызванная специально для предотвращения отека и омертвления тканей головного мозга. Вводят в лекарственную кому при помощи анальгезирующих медикаментов. Они замедляют кровоснабжение и обменные процессы в головном мозге. В свою очередь, это приводит к сужению сосудов и снижению давления. Срок погружения больного в кому обусловлен размером области поражения и тяжести травмы головы. Зафиксированы случаи, когда люди в этом состоянии прибывали до полугода.

37-летняя Наталья Юнникова получила признание зрителей после исполнения роли следователя Василисы Михайловой в телесериале "Возвращение Мухтара". Она играла в нем почти семь лет, правда, с перерывами. Также ее можно было увидеть в исторической саге "Ермоловы", в женских мелодрамах "Огни большого города", "Райский уголок" и "И в горе, и в радости", в двух сериях первого сезона криминального детектива "Паутина", а также в пятом сезоне популярного комедийного ситкома "Кухня" в роли гипнотизерши. Дебютировала же она на экране в медицинском сериале "Личная жизнь доктора Селивановой", где она исполнила роль пациентки врача.

Со своим первым мужем Юнникова познакомилась еще в театральном, а после окончания учебы уехала с ним в Израиль. После развода Наталья вернулась на родину. Сын Ролан остался жить с ней.