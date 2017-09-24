В Сирии погиб российский генерал

Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии в результате обстрела со стороны террористов ИГ*, сообщает в воскресенье Минобороны России.

Как отметили в Минобороны, "старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор". Он получил смертельное ранение от разрыва мины.

Асапов посмертно представлен к высокой государственной награде.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду города со стороны ИГ*. Правительственные войска при поддержке российской авиации форсировали Евфрат в районе Дейр-эз-Зора, выбив боевиков из ряда населенных пунктов, и развивают наступление в восточном направлении. Арабо-курдские отряды SDF и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракку.

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* обстреливают из минометов жилые кварталы Дейр-эз-Зора ежедневно. Двадцать первого сентября в результате очередного обстрела террористов погибли четыре человека, более 10 мирных граждан были госпитализированы с осколочными ранениями.

* Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство"