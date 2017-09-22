Капитан ГРУ погиб в Сирии

В Сирии погиб капитан Главного разведывательного управления (ГРУ) России Курбан Касумов. Об этом сообщается в группе «Герои России» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что Касумов погиб второго августа 2017 года при выполнении боевого задания. Он якобы попал под минометный обстрел, который устроили члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В «Героях России» уточнили, что Касумов в последний раз находился в Сирии в своей третьей командировке.

К записи о гибели капитана ГРУ прикреплены фотографии с его наградами (одна из них — медаль «За освобождение Пальмиры») и установленным на могиле памятником.

В августе Reuters сообщило, что в 2017 году в Сирии погибли сорок российских военных. Данные о гибели этих людей были получены агентством от их родных и близких, а также от официальных лиц в городах, где они жили. Среди 40 погибших якобы был 21 частный специалист и 17 кадровых военных.