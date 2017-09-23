Адвокат: в действиях Поклонской есть признаки преступлений

Адвокат режиссера Алексея Учителя, снявшего фильм «Матильда», Константин Добрынин заявил, что в действиях депутата Госдумы Натальи Поклонской просматриваются признаки нескольких преступлений, сообщает ТАСС

Адвокат считает, правоохранительным органам стоит обратить внимание и на деятельность депутата, которая, подчеркивает он, помимо всего остального, «еще и подрывает авторитет государственной власти».

«Надо иметь в виду, что деятельность Поклонской с самого начала псевдоправовой атаки на фильм "Матильда" и режиссера Алексея Учителя, как нам кажется, имеет ряд признаков нескольких составов преступлений», — сказал адвокат Добрынин.

Ранее стало известно, что в рамках возбужденного МВД дела о давлении на кинотеатры задержан лидер движения «Христианское государство» Александр Калинин. По версии правоохранительных органов Калинин и его соратники были задержаны в связи с призывами поджигать кинотеатры из-за фильма "Матильда. Юрию Калинину, Александру Баянову и Денису Манталуце предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путём поджога из хулиганских побуждений»). По некоторым данным, лидера «Христианского государства» отпустили из полиции после допроса.