

МВД возбудило уголовное дело по факту давления на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда", сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ (Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения) по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров", — сказала Волк.

Она добавила, что по подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан руководитель одной из общественных организаций.