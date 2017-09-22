В Госдуме объяснились за скандал с украденным хамоном

«Никто не крал, всех угощали, всем отдавали. Мы только рады, что всё забирали и уносили, потому что есть своё, а не импортное», — заявила Тимофеева.



Окорок раздали гостям в качестве угощения во время выставки-презентации Ставропольского края. Мероприятие состоялось в нижней палате парламента. Всего за время выставки гости съели пять тонн яблок, 300 килограммов слив, винограда и груш.