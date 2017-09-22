Из Госдумы украли ставропольский хамон

Во время выставки в здании Государственной думы РФ был украден свиной окорок. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в управлении госслужбы и кадров российского парламента.

«В ходе проведения выставки Ставропольского края в Госдуме… был несанкционированно вынесен один из экспонатов — окорок, хамон», — рассказал собеседник журналистов.

Чиновники заявили, что выяснят, кто виновен в краже, но уверены, что сотрудники Думы не могли сделать этого.

Выставка-презентация Ставропольского края прошла в стенах Госдумы 11-15 сентября. На ней были представлены мясные и молочные продукты, яблоки, груши, виноград, которые производятся в крае.

В 2014 году Россия ввела продовольственное эмбарго в ответ на санкции против страны. Оно подразумевало запрет на ввоз отдельных видов сельхозпродукции и продовольствия, «страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению». В итоге граждане России лишились многих европейских деликатесов, в том числе итальянских сыров и испанского хамона.