В гибели туриста на перевале Дятлова нашли мистические совпадения



Исследователи гибели группы Дятлова обнаружили мистические совпадения между трагедией полувековой давности и смертью туриста из Кемерова Сергея Соромотина в том же месте. Об этом сообщает интернет-портал «URA.ru» со ссылкой на уфолога, руководителя проекта «Россия Паранормальная» Алексея Мартина.



«Там, где три совпадения, могут быть и четвертое, и пятое. Я больше чем уверен, что все это не просто так. Может быть, там нет каких-то зловещих вещей, но, как говорит Стивен Кинг , если совпадений больше, чем два, это уже не совпадение», — заявил Мартин.

Сергей Соромотин насмерть замёрз в горах на перевале Дятлова 19 сентября 2017 года. Мужчина был профессиональным рыбаком. Исследователи обращают внимание на год рождения погибшего — 1959 год. Именно в этот год погибла туристическая группа Игоря Дятлова. Дата рождения Соромотина — 26 января. В этот день в 1959 году лыжники вышли к началу своего маршрута в районе 41 участка лесозаготовки Ивдельского энерго-лесокомбината. Тело Соромотина было найдено у подножия горы Отортен, на которую планировали взойти туристы из группы Дятлова. Восхождение должно было начаться на следующий день после роковой ночёвки на склоне «горы Мертвецов». В фонде памяти группы Дятлова заявили, что считают так называемую «магию цифр» не более чем совпадением.



7 сентября исследователь-энтузиаст Валентин Дягтерёв заявил об обнаружении по снимкам со спутников военную базу неподалёку от места гибели группы Игоря Дятлова. Уфолог предположил, что на базе могут находиться детали упавшего космического аппарата или ракеты. Находка была сделана в 15 километрах на юго-восток от перевала. Ранее Дягтерёв заявлял, что группа Дятлова могла оказаться в зоне испытания нейтронного оружия.



В начале февраля 1959 года группа из девяти студентов погибла в Уральских горах на безымянном перевале. Впоследствии перевал получил название руководителя группы Игоря Дятлова. Поход относился к высшей, третьей категории трудности. Останки тел туристов с необычными повреждениями обнаружили спустя месяц после их гибели. Точные причины гибели альпинистов до сих пор неизвестны. Версии смерти туристов варьируются от схода лавины до вторжения космического корабля пришельцев.