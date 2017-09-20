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Установлена личность туриста, загадочно погибшего на перевале Дятлова
Личность мужчины, который был обнаружен мертвым вблизи перевала Дятлова в Свердловской области, установлена, сообщает портал URA.RU. По данным источника портала в правоохранительных органах, обнаружившие тело туристы также нашли и документы погибшего.
Согласно бумагам, мужчину зовут Сергей С. По предварительным данным, он замерз насмерть. При этом неизвестно, откуда пришел мужчина, так как у спасателей он не регистрировался.
Кроме того, к месту обнаружения тела не могут добраться следователи — на перевале Дятлова царит непогода.
Ранее стало известно, что по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.
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