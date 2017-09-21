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"Это провокация": эксперт о ЧП с мигрантами в Москве
Драка возле торгового центра «Москва» — спланированная провокация. Торговца из Средней Азии никто не бил. С таким заявлением выступил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Его слова передают «Дни.ру».
«Устроили шум, скандал. (Полицейские) вызвали усиление, ОМОН. Тех, кто нарушал порядок, задержали, остальных попросили разойтись», — заявил Коженов.
Коженов добавил, что у грузчика из Таджикистана случился эпилептический приступ, его госпитализировали. Состояние здоровья мужчины оценивается как стабильное, следов побоев на его теле зафиксировано не было.
Глава движения «Таджикские трудовые мигранты» Кармат Шарипов заявляет, что рабочего ударил один из охранников торгового комплекса. По словам руководителя организации, мигранта «замотали в белую материю и выбросили за пределы рынка». У пострадавшего было диагностировано сотрясение мозга. По данным СМИ, мигранта зовут Навруз Каримов, ему 27 лет. После первых же сообщений о драке, к ТЦ прибыли порядка 300 человек. Массовую драку и самосуд удалось предотвратить благодаря оперативным действиями московском полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали 90 человек. Ещё 7 человек полиция задержала 21 сентября. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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