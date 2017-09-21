«Это провокация»: эксперт о ЧП с мигрантами в Москве

Драка возле торгового центра «Москва» — спланированная провокация. Торговца из Средней Азии никто не бил. С таким заявлением выступил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Его слова передают «Дни.ру».



«Устроили шум, скандал. (Полицейские) вызвали усиление, ОМОН. Тех, кто нарушал порядок, задержали, остальных попросили разойтись», — заявил Коженов.



Коженов добавил, что у грузчика из Таджикистана случился эпилептический приступ, его госпитализировали. Состояние здоровья мужчины оценивается как стабильное, следов побоев на его теле зафиксировано не было.

