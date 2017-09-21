У торгового центра в Москве, где произошла массовая драка, начались задержания

У торгового центра "Москва" в столице начались задержания мигрантов.

Напомним, накануне там произошла потасовка между торговцами и охранниками. Причиной конфликта стало якобы избиение трудового мигранта охранником. В результате стычки были задержаны 90 человек, возбуждено уголовное дело.

Сегодня у торгового рынка вновь собрались мигранты . По предварительным данным, задержаны около 7 человек.

Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, на месте инцидента проводится оперативно-профилактическое мероприятие. Официальных комментариев по задержанию в ведомстве пока не дают.