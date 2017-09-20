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Источник: в Москве эвакуировали два торговых центра
После звонков об угрозах взрыва в Москве были эвакуированы посетители двух торговых центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В правоохранительные органы поступил звонок от неизвестного с угрозой взрыва ТЦ «Горбушкин двор» (Багратионовский проезд, дом 7) и ТЦ «Ашан сити» (проспект Вернадского, дом 6)», — сказал источник.
Отмечается, что проводится эвакуация людей, ожидается прибытие кинологов.
Источник добавил, что также была проверена информация о «минировании» станции метро «Пражская», угроза не подтвердилась.
Ранее глава МЧС России Владимир Пучков назвал телефонные угрозы о минировании серьёзной проблемой.
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