Источник: в Москве эвакуировали два торговых центра

После звонков об угрозах взрыва в Москве были эвакуированы посетители двух торговых центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В правоохранительные органы поступил звонок от неизвестного с угрозой взрыва ТЦ «Горбушкин двор» (Багратионовский проезд, дом 7) и ТЦ «Ашан сити» (проспект Вернадского, дом 6)», — сказал источник.

Отмечается, что проводится эвакуация людей, ожидается прибытие кинологов.

Источник добавил, что также была проверена информация о «минировании» станции метро «Пражская», угроза не подтвердилась.