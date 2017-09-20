Максакова анонсировала скорое оглашение имен виновных в убийстве Вороненкова

Дениса Вороненкова

Вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Мария Максакова заявила, что следствие в ближайшее время назовет имена виновных в преступлении. Об этом она заявила в опубликованном в среду, 20 сентября, интервью «Апострофу».

«Следствие в ближайшее время назовет имена всех виновных. Уверена, что этот случай еще войдет в учебники криминалистики, как чуть ли не единственное раскрытое заказное убийство», — высказала она мнение. Максакова также выразила уверенность в том, что виновный в убийстве ее супруга будет наказан.





14 сентября был опубликован ответ Генпрокуратуры Украины на запрос Москвы по делу об убийстве Вороненкова, в котором указывалось, что организаторами преступления были вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик) и банкир, работавший последнее время в Крыму. Тюрин — бывший муж Максаковой, которая после расставания с ним вышла замуж за Вороненкова.



Днем ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства бывшего депутата Госдумы находится в России, а также связан с российскими спецслужбами. «Исполнителями были в основном граждане Украины, большинство из них идентифицированы, и те, на кого есть соответствующие доказательства, задержаны», — отметил он.