Смерть туриста на перевале Дятлова озадачила следователей

В районе перевала Дятлова погиб турист, сообщили «Интерфаксу» в управлении Следственного комитета по Свердловской области. СК проверяет данную информацию.

Сообщение о смерти поступило в правоохранительные органы 18 сентября, но из-за труднодоступности места происшествия добраться до него до сих пор не удалось, рассказали в пресс-службе ведомства. Решается вопрос о применении спецтехники.

Следователи не смогли назвали причины смерти туриста, так как еще не добрались до места инцидента, но уточнили, что информации о ее насильственном характере не поступало.

Пресс-служба местного МЧС сообщила агентству, что туристическая группа, в составе которой был погибший мужчина, не была зарегистрирована. Также собеседник журналистов уточнил, что после улучшения метеоусловий в районе перевала Дятлова станет понятно, как специалисты туда доберутся.