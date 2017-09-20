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Смерть туриста на перевале Дятлова озадачила следователей
Фото: Shutterstock
В районе перевала Дятлова погиб турист, сообщили «Интерфаксу» в управлении Следственного комитета по Свердловской области. СК проверяет данную информацию.
Сообщение о смерти поступило в правоохранительные органы 18 сентября, но из-за труднодоступности места происшествия добраться до него до сих пор не удалось, рассказали в пресс-службе ведомства. Решается вопрос о применении спецтехники.
Следователи не смогли назвали причины смерти туриста, так как еще не добрались до места инцидента, но уточнили, что информации о ее насильственном характере не поступало.
Пресс-служба местного МЧС сообщила агентству, что туристическая группа, в составе которой был погибший мужчина, не была зарегистрирована. Также собеседник журналистов уточнил, что после улучшения метеоусловий в районе перевала Дятлова станет понятно, как специалисты туда доберутся.
Ранее СМИ писали об обнаружении на перевале Дятлова разрушенной военной базы и неопознанного объекта, напоминающего ракету.
2 февраля 1959 года на перевале Дятлова на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах погибла туристическая группа из 9 человек. Следствие пришло к выводу, что причиной смерти людей стала «стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».
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