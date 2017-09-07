Исследователь нашел на перевале Дятлова «разрушенную военную базу»

Российский исследователь утверждает, что обнаружил недалеко от перевала Дятлова «разрушенную военную базу».

Исследователь-энтузиаст из Нижнего Тагила Валентин Дягтерев утверждает, что ему якобы удалось обнаружить «разрушенную военную базу» у перевала Дятлова.

«Базу» исследователь обнаружил при помощи сервиса Google Earth в 15 км на юго-восток от перевала.

«На склоне горы имеется четкой формы пещера, а рядом лежат взорванные бетонные блоки и (возможно) часть фрагмента бронеколпака. Возможно, что это части упавшего космического аппарата или даже часть ракеты… Если там техногенные обломки, то наличие брошенной военной базы сомнения вызывать не будет», — заключает Дягтерев в своем блоге.

Google Maps

Google Maps

Вместе с тем, по предположениям энтузиаста, размер пещеры составляет около 20 м в длину и 16 м в ширину.

Ранее Дягтерев также высказывал версию, что группа Дятлова, предположительно, могла оказаться на перевале в день проведения тестовых испытаний нейтронного оружия.