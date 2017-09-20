Сердюкова подставили под удар в смертельном ДТП



В ДТП в Санкт-Петербурге, в котором пострадал командующий ВДВ Андрей Сердюков , виноват погибший водитель Chevrolet Lanos Олег Карамзин. К такому выводу пришёл эксперт по расследованию дорожно-транспортных происшествий Евгений Тюлькин, сообщает "Фонтанка".



Препятствий для обзора нет , спецсигналы нельзя не заметить. Необходимо снизить скорость, прижаться вправо, пропустить спецтранспорт и сопровождаемые им автомобили. Вместо этого делается маневр влево. Полагаю, он совершен на инстинкте — в целях уберечь себя от столкновения с попутным транспортом, подставив под удар правый передний угол своего авто», — заявил Тюлькин.

Тюлькин добавил, что с помощью «чёрного ящика», установленного в автомобиле, можно будет точно установить местоположение машины и угол поворота колёс. Эти данные помогут подтвердить или опровергнуть вину водителя гражданского автомобиля.



Микроавтобус, в котором находился Сердюков, двигался последним в военной колонне. Водитель ВАИ пошёл на обгон на повороте, все гражданские автомобили, кроме Chevrolet, расступились. Карамзин проигнорировал предупреждение машины ВАИ и пошёл на обгон с выездом на полосу встречного движения. Именно это стало причиной столкновения. В ДТП Сердюков получил травму головы и перелом позвонков. Травмы также получили его заместитель генерал-майор Владимир Кочетков, помощник командующего полковник Олег Смыковский и адъютант старшина Андрей Батарев, жена и двое детей Карамзина 16 и 17 лет.