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Раскрыты подробности смертельного ДТП с Сердюковым
Cтали известны подробности ДТП с генералом ВДВ Андреем Сердюковым, а также имена пострадавших, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, в больницу были доставлены старшина Андрей Батарев, полковник Олег Смыковский и генерал-майор Владимир Кочетков. Все они ехали вместе с Сердюковым в Volkswagen Caravelle.
ДТП произошло 15 сентября на трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области. В микроавтобус Volkswagen генерала Сердюкова, который сопровождал кортеж военной автоинспекции, при попытке обгона врезался Chevrolet Lanos.
34-летний водитель легкового автомобиля скончался от полученных в ДТП травм, а пассажиры — женщина и два подростка — получили травмы разной степени тяжести.
Андрей Сердюков травмировал голову и позвоночник, врачи оценивают его состояние как среднее. О состоянии других пострадавших информации пока нет.
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