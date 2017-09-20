Раскрыты подробности смертельного ДТП с Сердюковым

По информации канала, в больницу были доставлены старшина Андрей Батарев, полковник Олег Смыковский и генерал-майор Владимир Кочетков . Все они ехали вместе с Сердюковым в Volkswagen Caravelle.

ДТП произошло 15 сентября на трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области. В микроавтобус Volkswagen генерала Сердюкова, который сопровождал кортеж военной автоинспекции, при попытке обгона врезался Chevrolet Lanos.

34-летний водитель легкового автомобиля скончался от полученных в ДТП травм, а пассажиры — женщина и два подростка — получили травмы разной степени тяжести.

Андрей Сердюков травмировал голову и позвоночник, врачи оценивают его состояние как среднее. О состоянии других пострадавших информации пока нет.