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Главком ВДВ получил тяжелые травмы в ДТП в Мурманской области

Главком ВДВ попал в серьезное ДТП
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Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков получил тяжелые травмы в результате ДТП в Мурманской области. Об этом во вторник, 19 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией и подтвердил другой источник в МВД России.
Автокатастрофа произошла 15 сентября в 14:45 на 1420 километре автодороги Р21 «Кола». В микроавтобус генерала, следовавший в кортеже в сопровождении машин военной автоинспекции, врезался легковой автомобиль. Пострадавший главком был доставлен в отделение реанимации госпиталя Северного флота.
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