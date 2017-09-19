Главком ВДВ получил тяжелые травмы в ДТП в Мурманской области

Автокатастрофа произошла 15 сентября в 14:45 на 1420 километре автодороги Р21 «Кола». В микроавтобус генерала, следовавший в кортеже в сопровождении машин военной автоинспекции, врезался легковой автомобиль. Пострадавший главком был доставлен в отделение реанимации госпиталя Северного флота.